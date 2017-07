'Rutte kan toch moeilijk in een T-shirt van Ajax rond gaan lopen?'

De jaren '90 'detective'-look van VVD'er Halbe Zijlstra, de paarse polo van ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers, en de sneakers van VVD-leider Mark Rutte. Op Twitter worden volop grappen gemaakt over de vrijetijdskleding van de partijleiders die ze deze week tijdens de formatie-onderhandelingen in het Haagse Johan de Witthuis dragen.



Van Schaik vindt de ophef nogal overdreven, hoewel hij zelf ook weinig gecharmeerd is van de lichtblauwe 'vintage' sneakers van Rutte. ,,Ik verbaas me over de hoeveelheid kritiek als iemand aankomt in een spijkerbroek met een paar sneakers eronder", zegt hij tegen deze site. ,,Het is bijna on-Nederlands dat we er zo over vallen, terwijl we hier juist bekendstaan om onze relaxte kledingkeuze. Onze formele kledingeisen zijn eigenlijk helemaal niet zo streng en formeel."



Sterker, de stylist vindt de informele look van Rutte wel wat hebben. ,,Ik vond het wel verfrissend om hem zo te zien. Het is natuurlijk ook heel menselijk en normaal als je een keer zo naar je werk gaat." Hij denkt dat de partijleiders het ook wel lekker vinden, gewoon even een dagje in spijkerbroek.