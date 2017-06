Samen tafelen cruciaal voor formatie

H et mag dan veertig jaar geleden zijn, Dries van Agt weet nog precies wat hij gegeten heeft toen hij met VVD'er Hans Wiegel in het Haagse etablissement Le Bistroquet belandde. Fazant met zuurkool. Met een bijpassende fles rode wijn op tafel. ,,Ja ja, fazant met zuurkool. Daar komen kabinetten uit! En de wijn hielp natuurlijk ook'', gniffelt de voormalige CDA-premier.



Na het etentje stond het eerste kabinet-Van Agt rap op het bordes. Dat voelde Van Agt al aankomen voordat de dis werd opgediend. ,,Door de ambiance. Er was camaraderie vanaf de allereerste minuut. Dat was vooral de verdienste van Wiegel. Hij zei vanaf begin: we gaan het elkaar niet te moeilijk maken. Hij liet blijken weinig wensen te hebben, hij wilde vooral tot resultaten komen.''



Samen tafelen blijkt nogal eens cruciaal in Den Haag. De liberalen Frits Bolkestein en Wiegel dronken in 1993 samen een glas, ook al in Le Bistroquet, om een sluimerende machtsstrijd te bezweren. Na afloop liet Wiegel zijn ambities voor het lijsttrekkerschap varen ten gunste van Bolkestein.