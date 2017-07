Schultz: Grote ingrepen nodig om 'flessenhals' A4 op te lossen

Dijkhoff wil aanrander uitzetten die door slachtoffer werd opgespoord

15:20 Mohammed M., dader in de Hoornse zedenzaak waarin het slachtoffer haar belager zelf opspoorde, wordt het land uitgezet als het aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) ligt. De straf van de uit Somalië afkomstige man is definitief geworden omdat het Openbaar Ministerie en hijzelf niet in hoger beroep zijn gegaan.