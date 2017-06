SP-voorstel vermindering eigen risico sneuvelt in Tweede Kamer

Video Kleine Lodewijk kreeg op school les van Balkenende

17:31 Leraren op de basisschool protesteren vandaag in Den Haag. Ze willen dat politici eindelijk iets doen aan de hoge werkdruk in het onderwijs en de lage salarissen van leerkrachten. Want alleen door gedegen scholing krijgt elk kind een eerlijke kans in de maatschappij, is de gedachte. Politiek verslaggever Edwin van der Aa vraagt in de vijfde aflevering van @Binnenhof aan Kamerleden welke mooie herinneringen zij koesteren uit hun basisschooltijd.