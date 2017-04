VVD-voorzitter Keizer over omstreden deal: 'Niemand bevoordeeld of benadeeld'

De rechterhand van demissionair premier Mark Rutte zou in 2012 met een dubieuze overnameconstructie voor een schijntje De Facultatieve hebben gekocht, wat hem multimiljonair maakte, meldden onderzoeksjournalisten van Follow the Money (FTM), die stellen dat Keizer daarbij niet integer heeft gehandeld. FTM was vanmorgen, ondanks bezwaar van de voltallige pers in de zaal, niet welkom op de persconferentie. Ook Powned mocht niet naar binnen.

Binnen de liberale partij gingen al stemmen op voor een onderzoek naar de integriteit van Keizer. Maar VVD-bewindslieden zoals minister Henk Kamp zeiden dat er eerst meer informatie op tafel moet komen voordat de vraag beantwoord kan worden of de integriteitscommissie van de partij aan de slag moet.



Graaicultuur

Volgens Follow the Money betaalden Keizer en zijn zakenpartners veel minder voor De Facultatieve dan de marktwaarde. Het bedrijf van 31,5 miljoen euro zou ook makkelijk het dubbele waard kunnen zijn, citeert FTM deskundigen, waarvan sommigen spreken van 'diefstal en zelfverrijking' door Keizer. Deskundigen beschrijven de deal als treffend voorbeeld van de graaicultuur.



Keizer noemt de aantijgingen onzin. ,,Mijn collega’s en ik hebben 100 procent schoon geweten over de overname. We hebben alles volgens de regels laten verlopen’’ aldus Keizer eerder tegen deze redactie. Waar hij echt boos over wordt, is de suggestie dat hij maar een schijntje heeft betaald voor iets wat veel duurder was. ,,Dat is gewoon absoluut onjuist.’’