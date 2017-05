Waarom Buma moeilijk doet aan de formatietafel

Volledig scherm Hans van Soest. © AD Een gemiddelde formatie duurt in Nederland 90 dagen. VVD, CDA, D66 en GroenLinks zitten nu op tweederde van die periode. Als ze er al uitkomen zal het nog wel even duren, aangezien de vier ver uit elkaar liggen bij belangrijke onderwerpen als migratie, inkomensverdeling en klimaat.



CDA-leider Sybrand Buma heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij gruwt van de vergroeningsvoorstellen van GroenLinks. Verpakkingsbelasting, vlees en vis duurder maken, rekeningrijden, belasting op vliegtickets, duurdere snijbloemen, een heffing van 2 euro per vierkante meter van je woning, het CDA moet er allemaal niets hebben. Dat heeft Buma in de verkiezingscampagne ook meermaals gezegd.

Opvoeden

De twee partijen hebben een diametraal andere visie op hoe het milieu te beschermen. Waar GroenLinks hoopt burger ‘op te voeden’ door milieuvervuilend gedrag te beboeten, daar vindt het CDA dat de overheid niet zo moet sturen en dat veranderingen vooral uit de samenleving zelf moeten komen.

Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in de manier waarop beide partijen denken over de zogeheten ‘energietransitie’: hoe zorgen we ervoor dat Nederland minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. GroenLinks wil dat de overheid windmolenparken of het gebruik van aardwarmte subsidieert. Het CDA wil vooral dat bedrijven en kapitaalverstrekkers zelf investeren in groene initiatieven, zoals beter geïsoleerde huizen.

Het CDA staat daar overigens niet alleen in. Ook de VVD moet weinig hebben van alle beprijzingsplannen van GroenLinks. Maar onderhandelaar Mark Rutte is meer dan Sybrand Buma geneigd om compromissen te sluiten, melden bronnen rond de formatie. Maar Buma zit dan ook in een lastiger pakket dan hij. Een formatie lukt alleen als er een akkoord komt waarmee elke partij terug kan naar haar achterban en kan laten zien: we doen niet voor niets mee. Dat is in een meerpartijencoalitie vaak makkelijk voor de partijen die aan de flanken zitten dan voor de partijen daar tussenin.

Zichtbaar

De VVD kan zich als grootste partij op rechts en met het leveren van de premier goed profileren in deze coalitie. GroenLinks kan elk flintertje links beleid straks claimen als ‘weggesleept voor de poorten van de hel’ (al zullen de oppositiepartijen op links zeggen dat het allemaal niet genoeg is).

Maar Buma? Voor hem is het een stuk lastiger. De ervaring leert dat in meerpartijencoalities de middenpartij het minst zichtbaar is en vaak wordt afgestraft bij de eerstvolgende verkiezingen. Reden waarom Buma niet snel geneigd is in te stemmen met allerlei groene belastingen en heffingen waarvan hij weet dat zijn achterban daar mordicus tegen is. Hij kan dat ook doen, omdat vorming van een kabinet zonder zijn CDA eigenlijk niet denkbaar is.

Dat zijn partijgenoot Herman Wijffels hem bekritiseert om zijn niet-groene beleid, laat Buma koud. Wijffels heeft lang niet zo veel steun in de partij als Buma en wordt zeker in de partijtop amper serieus genomen. In het verkiezingsprogramma van het CDA komt het woord klimaat niet voor niets amper voor.