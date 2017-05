Werkgevers boos om stop op seizoenwerkers van buiten EU

Update Parachutesprong Rutte was 'geweldige ervaring'

20:27 Even was parachutist René Hoogland uit Capelle aan de IJssel de machtigste man van Nederland. Voor de welgeteld vier minuten dat premier Mark Rutte afgelopen zaterdag zijn leven bij hem in handen legde tijdens een parachutesprong boven Rhoon. ,,Hij vond het even spannend, maar het was van het begin tot het eind fantastisch.''