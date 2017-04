Wilders: Genoeg PVV-kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen

Wilders heeft hoge verwachtingen van zijn partij in de lokale politiek. ,,Wij gaan er voor zorgen dat niet langer in Den Haag wordt bepaald wat nodig is, maar dat mensen in plaatsen als Sint Willebrord, Etten-Leur en Helmond dit gaan doen", zegt hij tegen Omroep Brabant.



De PVV-voorman bracht daarna een bezoek aan de Brabantse gemeente Rucphen. Zijn partij kon daar tijdens de verkiezingen op maart rekenen op maar liefst 38,9 procent van de stemmen. Wilders bezocht het kerkdorp St. Willebrord (deel van Rucphen) om de inwoners te bedanken voor hun vertrouwen. Als gebaar bracht hij een grote taart mee, die hij zelf aansneed.



Tijdens een speech in een klein buurthuis probeerde Wilders alvast wat potentiële kandidaat-raadsleden over te kunnen halen zich aan te melden. ,,We doen voor het eerst mee, dus je hebt geen politieke ervaring nodig. Uiteraard gaan we die mensen trainen en opleiden en ze niet zomaar in de gemeenteraad laten zitten."