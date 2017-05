De Toppers inspireren Eddie Vedder

Eddie Vedder, AFAS Live, zaterdagavond (ook nog maandag en dinsdag).

Aantal sterren: vier.

De vraag beheerste de voorbeschouwingen van de aftrap van de Europese concerttour van Eddie Vedder. Wat ging hij zeggen over Chris Cornell, de overleden voorman van Soundgarden en Audioslave, met wie Vedder zeer goed bevriend was? Wat zou hij vertellen, de dag na de begrafenis in de VS? Een uitvaart die hij vanwege zijn Europese verplichtingen miste – het leverde hem op Twitter beschimpingen op van Cornells schoonmoeder.

Het antwoord was eenvoudig: Vedder (52) noemde zaterdagavond in AFAS Live de naam van zijn overleden vriend niet. Wie zocht naar een link met Cornell, moest vooral tussen de regels door lezen en luisteren. De emoties, die waren er wel bij Vedder, die zijn fans bedankte omdat ze er waren op de momenten dat hij ze nodig heeft. Dat kon nog als verplicht nummer worden beschouwd, maar er waren meer emotionele momenten, die hij doorstond door verbeten gitaar te spelen, op zijn voetdrum te stampen (Immortality), of door de schepper zelf aan te roepen (My dear God, where were you?).

Op één moment leek het hem te veel te worden. Na The End maakte hij aanstalten een volgend nummer te spelen, maar als door een wesp gestoken sprong hij op en verliet het podium, om later terug te keren met een vlammende versie van Neil Youngs Keep on rockin’ in the free world.

The Poppers

Hoewel het contrast tussen wat er zich zaterdag afspeelde in AFAS Live en de Arena nauwelijks groter kan zijn, waren De Toppers voor Vedder een geschenk uit de hemel. De in cowboykledij gehulde bezoekers; Vedder had ze geamuseerd gadegeslagen. ,,Ik had wel even een kijkje willen nemen next door’’, zei hij gekscherend. ,,Ik waardeer dat jullie hier zijn, want ik weet dat jullie meer opties hadden. The Poppers, toch?’’