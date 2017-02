Meeuwen dierenpark doodgeschoten met luchtbuks

,,In eerste instantie dachten we nog dat een ander dier de meeuwen waren aangevallen. Maar sectie van de dierenarts sluit dat uit." Manders vermoedt dat de schutter of schutters vanuit de auto hebben geschoten. Er zijn bandensporen gevonden bij het park.



Manders heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Die neemt de zaak hoog op. De voorzitter hoopt dat de daders zijn vastgelegd op camerabeelden van de naburige vliegbasis. De dieren zijn ergens tussen zaterdag 18.00 uur en zondag 09.00 uur om het leven gebracht. De elf andere meeuwen in de volière raakten niet gewond.