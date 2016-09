100 jaar Schiphol: wat is er veranderd, en wat niet?

VideoIn dit artikel worden de leukste feitjes over Schiphol uitgelicht. Wist jij bijvoorbeeld dat er meer dan 100 luchtvaartmaatschappijen op Schiphol vliegen en dat de afkomst van de naam Schiphol onduidelijk is? Er gaan meerdere verhalen rond over Schip Holl of Scheepshol, omdat er veel schepen zonken in de Haarlemmermeer. Nog meer weten over de luchthaven? Bekijk de video!