Altijd fietsweer in Barcelona

Ook nu al is het mogelijk een groot deel van de stad te doorkruisen op de fietspaden die er al liggen, plus op de brede stoepen en boulevards waar fietsen ook is toegestaan, en in de parken en de smalle straten in bepaalde wijken waar de auto's maximaal 30 kilometer per uur mogen rijden. Talloze organisatoren van fietstours maken er graag gebruik van; hun aantal is de laatste jaren explosief gestegen. Datzelfde geldt voor fietsverhuurbedrijven, fietsenmakers en zelfs bici cafés, barretjes waar de fiets net zo welkom is als zijn berijder.



,,Veel toeristen zijn verbaasd over de goede infrastructuur voor fietsers hier. Ze verwachten een drukke metropool met alleen maar auto's, geen fietspaden die met rubberen blokken keurig gescheiden zijn van de rijbaan", zegt Richard Speck, een Engelsman die in de zeven jaar dat hij in Barcelona woont het fietsgebruik met de dag heeft zien groeien. Mede daarom opende hijzelf vier jaar geleden een zaak voor fietsverhuur, Deviant Bikes.



Hij is niet de enige; ruim tien jaar nadat Nederlandse pioniers met Baja Bikes en Budget Bikes de fietstour- en verhuurmarkt in Barcelona professionaliseerden, zijn er nu tientallen van dat soort bedrijfjes. Logisch, vindt Speck. ,,Op een fiets kun je in korte tijd relatief veel zien. Barcelona is een compacte stad, met het hele jaar mooi fietsweer."



Een tocht van enkele uren kan beginnen bij Speck om de hoek, in Sant Pere. De wijk is vooral bekend om het Palau de la Música, het indrukwekkende muziektheater uit 1908, in de Catalaanse modernistische stijl van die periode. In de autovrije straatjes achter die publiekstrekker is het nog redelijk rustig; pleintjes als Sant Agustí Vell en Sant Pere met vrolijke terrasjes in de schaduw van de netelbomen, die de platanen als meest aanwezige boom in Barcelona hebben verdrongen.



De meeste fietspaden zijn te vinden in de wijk Eixample, het immense 'schaakbord' dat sinds anderhalve eeuw de vroegere dorpen rond Barcelona (nu wijken als Gràcia, Sarrià en Les Corts) met de stad verbindt. Beetje bij beetje zijn rijbanen van de auto's afgesnoept, maar het gemotoriseerd verkeer blijft hier de baas. Iets wat ingenieur Ildefons Cerdà zich in 1859 niet had kunnen voorstellen. Hij projecteerde een wijk met brede straten en veel tuinen voor alle wandelaars. De twee oudste huizenblokken van de Eixample, mét hun muurschilderingen, zijn nog altijd te bewonderen op de drukke kruising van de straten Roger de Llúria en Consell de Cent.