Autobahn allang niet meer aardse paradijs voor automobilist

Of ik een gute Anreise had gehad. Nein, nein, nein! De reis over de Duitse autobaan naar Oostenrijk was een slagveld geweest. Twaalf wegopbrekingen, drie verse ongelukken met de slachtoffers nog ter plaatse en voortdurend remmen en optrekken omdat vrachtwagens, bussen en campers zonder te kijken naar links kwamen.



De Autobahn is allang niet meer het aardse paradijs voor de automobilist. Vroeger kon je er het gaspedaal ongehinderd tot op de bodem intrappen en over strak asfalt razen. Ik heb vrienden die op zondag speciaal naar Duitsland reden om eens te kijken hoe hard hun nieuwe auto werkelijk kon. Milieubewust en veilig was dat misschien niet, maar wel lekker.



Allesbehalve degelijk Duits

Op de route naar de Alpen hoef je het niet meer te proberen. De maximumsnelheid is een janboel geworden. Borden 130, 120, 100, 80 en 60 - en weer terug - volgen elkaar in rap tempo op. Net zo lang tot je geen idee meer hebt hoe het zit. Bovendien is het wegdek allesbehalve degelijk Duits.



Dat er voor dat beroerde traject staks ook nog tol moet worden betaald, is schandalig. Ze zouden iedere reiziger die ondanks alles toch nog door Duitsland rijdt, smartengeld moeten betalen.