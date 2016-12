Kerstverhaal in eigen land, maak een kribkeswandeling

Ook het kindje zelf staat bol van de symboliek. Zo lijkt het niet op een pasgeboren baby, maar kijkt het, net als in de meeste kribbes, wijs de wereld in. Officieel mag hij overigens pas in de kerstnacht in de stal worden gelegd, want daarvoor was hij nog niet geboren.



Epen was het eerste dorp in Zuid-Limburg waar tien jaar geleden een kribkeswandeling werd uitgezet. Inmiddels zijn er veertien wandelingen in acht dorpen, plus een autoroute en een tocht door de Belgische Voerstreek. Met een 10 kilometer lange route op zak wandelt het heerlijk door Epen en omgeving. De winterochtend knispert onder de voeten, terwijl het klimt, daalt en heuvelt.



Op de eerste kilometers zijn kribbes te zien van onder meer hotel Ons Krijtland, restaurant De Pannekoek, restaurant De Gerardushoeve en camping Oosterberg. Daarna gaat het over de flanken van het Geuldal, waar 26 bronnen allemaal in de Geul stromen. Ze dragen fraaie namen als Bommerigerbeek, Platergrub en Spetsensweidebeek.



Vanaf het hoogste punt zijn er vergezichten tot in België en Duitsland. Ook zijn de vulkaanachtige heuvels te zien van puin uit de vroegere kolenmijnen. Zo hard als het bestaan daar halverwege de vorige eeuw was, zo zacht is hier het landschap met zijn velden, weilanden, bosjes en wandelpaden die langs veldkruisen en kapelletjes voeren.



Langs de Geul verhalen vakwerkboerderijen van vroeger. In de verre verte dwaalt een herder met zijn schapen door het gras. Omarmd door diepe rust, die heel even wordt doorbroken door een wandelaar met onwillige hond. ,,Wel verdoeme Patsy, schei oet zeg!''



Op de bodem van het dal leidt een smal pad naar herberg De Smidse, waar plaats is in de warme gelagkamer. In een decor van heiligenbeelden en brocante wordt huisgemaakte erwtensoep geserveerd.



Elke kribkeswandeling heeft zijn eigen aantrekkingskracht, die soms wel en soms ook niet met kerststallen te maken heet. Zo zijn in Epen de meeste kerststallen, bevindt zich in Eys een Lourdesgrot, staat in Vijlen de enige officiële berghut van Nederland en heeft Partij-Wittem een kerststallententoonstelling in het kloostercomplex.



Ook de autoroute, die door Zuid-Limburg, de Voerstreek en het Land van Herve gaat, biedt bijzonderheden, zoals Hof de Draeck in Teuven en de Abdij van Val Dieu. De grootste verrassing? Simpel. Museum Vaals, waar een Christusbeeld in Delfts blauw - werk van kunstenaar Hugo Kaagman - de entree kleurt en bijna tweehonderd heiligenbeelden stralen in een voormalige kloosterkapel uit 1908.



De beelden vormen een deel van de persoonlijke verzameling van Gert de Weerd, die twintig jaar geleden begon met de aanschaf van een kindje Jezus op een rommelmarkt. ,,Stond ik daar over de prijs van Jezus te onderhandelen. Heel curieus. Maar ik raakte steeds meer gefascineerd door de heiligenbeelden. Aan de ene kant als vorm van kunst en aan de andere kant als iets dat door mensen is aanbeden, waar mensen troost of hoop in hebben gevonden.''