Bejaarde backpacker zoekt gevaar op in Iran

En dat terwijl er volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken veel risico's verbonden zijn aan het reizen door en naar het land. Zo raadt het ministerie onder meer aan om het grensgebied met Afghanistan, Pakistan en Irak te vermijden en niet af te reizen naar de zuidelijke provincie Sistan-Baluchestan omdat daar drugsbendes en de radicale islamitische beweging Jundallah actief zijn.



Ahmed flirt met dat gevaar, omdat hij van plan is om te beginnen op het eiland Kish en stad Ahvaz wil bezoeken, dat dichtbij de grens met Irak ligt. Hij maakt zich echter geen zorgen. ,,Het is overal veilig. Vrede komt niet van buiten. Het enige dat ik nodig heb, is innerlijke rust, een paspoort en schone kleren", aldus de reiziger. Ahmed kwam volgens eigen zeggen maar een keer echt in gevaar. Hij werd namelijk in 1976 beschoten door grensbewakers in Irak, toen Saddam Hussein daar aan de macht was.