Bij Ryanair is een beetje beenruimte het goedkoopst

Skyscanner conludeert dat de verschillen voor beenruimte in de Economyclass naar Europese bestemmingen tot wel 10 centimeter uiteenlopen. Bij stoelruimte zijn de onderlinge verschillen veel kleiner, over het algemeen is een stoel 43-44 centimeter wijd. De website berekende vervolgens de kosten per centimeter ruimte. En die verschillen lopen op: voor een centimeter stoel betaal je tot wel 10,25 euro. Voor een centimeter beenruimte ligt dat tussen 1,62 euro en 5,31 euro.



Verschillen in beenruimte bij de vliegmaatschappijen lopen uiteen van 72,5 centimeter bij EasyJet tot 83 centimeter bij Turkish Airlines*. Omgerekend krijg je de goedkoopste centimeters bij prijsvechter Ryanair, waar je slechts 1,62 euro per centimeter beenruimte betaalt en 2,86 euro voor een centimeter stoel.



,,Wij Nederlanders zijn zo'n beetje het langste volk ter wereld, dus het is niet verwonderlijk dat krappe beenruimte de meeste irritatie geeft bij vliegreizen," vertelt Linda Hoebe, marketing manager bij Skyscanner. ,,Reizigers willen zo comfortabel mogelijk reizen, maar ook zo goedkoop mogelijk. En voor vliegmaatschappijen is dat vaak een gevecht tussen comfort en prijs, de strijd om de centimeters.''



Irritaties aan boord

De vliegticketwebsite vroeg daarnaast aan 1.000 Nederlanders waaraan zij zich storen in het vliegtuig. Het merendeel (44 procent) noemt weinig beenruimte en 18 procent kleine stoelen. 17 procent ergert zich aan kleine kinderen aan boord, die daarmee de top 3 grootste irritatiefactoren sluit.



,,Het is opvallend dat voor het grootste irritatiepunt, namelijk beperkte beenruimte, de variatie in de beenruimte relatief groot is en de kosten per centimeter niet heel veel verschilt. En juist bij de stoelen, die bijna allemaal even groot zijn, verschillen de kosten per centimeter", licht Linda Hoebe onderstaand tabel toe.



*De prijs per centimeter is berekend op basis van gemiddelde ticketprijzen per airline over heel 2015 voor een retour voor 1 volwassene voor een Europese bestemming in de Economy klasse van een Airbus A 380-800, met vertrek vanaf een vliegveld in Nederland.