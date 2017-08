'Die ene keer verruilden we regenachtig Zeeland voor het verre Italië'

,,Ik ben dat kleine meisje op de arm. Ik was toen, schat ik, een jaar of 2. Links zie je mijn moeder Corrie en rechts mijn broer Martin die 7 jaar was. Dit weiland moet ergens in de buurt van Westkapelle zijn. In mijn vroegste jeugdjaren gingen we vaak in de zomer vanuit Vught, waar we woonden, naar Zeeland. Ik herinner me: muffige vakantiehuisjes, eindeloos spelen in het zand, en ritjes met mijn vaders rode Opel Kadett naar historische stadjes in de buurt zoals Veerle.



Toen ik een jaar of 9 was, had mijn moeder genoeg van het wisselvallige Nederlandse zomerweer. Toen reden we in drie dagen naar het noorden van Italië. Dat was echt iets bijzonders. Dat deden de meeste klasgenoten niet. Maar mijn moeder was best een vooruitstrevende, moderne vrouw. Dat zie je ook aan haar kleding. Die korte, witte, sportieve broek met bijpassende haarband. Ze kwam oorspronkelijk uit Den Haag en was in Vught één van de weinige vrouwen die jeans droeg.