Disneyland Parijs opent Nederlandse bloementuin

Hans Avontuur Paradijs aan de Côte d'Azur

9:00 Nooit eerder heb ik geschreven over dit onbedorven stukje Côte d'Azur: Cap Bénat. Stiekem heb ik het altijd een beetje voor mezelf gehouden. Maar nu kan ik niet anders, moet ik het delen, want ik ben er in het paradijs geweest: Château Léoube, het domein van Lord Bamford die er de Provence bewaart zoals het ooit was.