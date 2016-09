Dodelijk drama op grootste cruiseschip ter wereld

De slachtoffers zijn allemaal bemanningsleden van het cruiseschip. Ze zaten tijdens een reddingsoefening in de reddingsboot. Die schoot door nog onbekende oorzaak los en stortte van het vijfde dek tien meter naar beneden. Het dodelijke slachtoffer is volgens de plaatselijke autoriteiten een Filipino van 42 jaar. De identiteit van de overige slachroffers is nog niet bekendgemaakt. Twee van de vier zwaargewonden verkeren in levensgevaar, zegt een woordvoerder van de brandweer in Marseille. Rederij Royal Caribbean laat in een verklaring weten dat haar gedachten bij de getroffen collega's en hun familie zijn.



The Harmony of the Seas werd eind mei in de vaart genomen. Het cruiseschip van rederij Royal Caribbean deed op zijn Maiden Voyage vanuit het Britse Southampton Rotterdam aan. Het is met zijn lengte van 362 meter en breedte van 66 meter het grootste cruiseschip ter wereld. The Harmony of the Seas heeft zestien dekken en biedt plaats aan ruim 6.000 passagiers en 2.400 bemanningsleden.