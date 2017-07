Drie gouden regels voor een last minute

1. Denk groot

Zoek op populaire bestemmingen. Last minutes bestaan vooral als reisorganisaties meer accommodatie hebben ingekocht dan ze kunnen verkopen. Die kans is het grootst op plekken waar veel aanbod is. Anders gezegd: er zullen meer last minutes zijn naar de Costa Brava of Kreta dan naar Galicië of Paxos. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Een organisatie als Travelbird heeft regelmatig dagaanbiedingen naar verrassende bestemmingen. En ook een charme-specialist als Eliza was here heeft soms uitverkoop.