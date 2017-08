Droomreis eindigt in domper: Vlaams stel beroofd door Thaise politie

Een rugzakreis in Thailand, vertrekken vanuit hoofdstad Bangkok richting diepe jungles, verlaten eilanden, adembenemende watervallen én met een succesvol huwelijksaanzoek. De vakantie van Maxime Kempeneer en Noël Borgs uit Hove, beiden 28 jaar, was naar eigen zeggen een ware droom. ,,Tot afgelopen donderdag", vertelt Maxime.



,,Wat we toen hebben meegemaakt was zo afschuwelijk dat we het echt kwijt moeten. We dachten op de dag voor ons vertrek nog een laatste keer te genieten van de gezellige kleurrijke straatjes met z'n oneindige geuren en verrukkelijke gerechten. Op een kruispunt stopte er opeens een agent op een scooter voor mijn vriend Noël en werd hij omsingeld door andere agenten. Ze trokken al onze spullen van ons af en gebaarden dat we mee moesten komen. Voor we goed wisten wat er aan het gebeuren was, sleurden ze ons in een taxi en werden we als criminelen geëscorteerd tot aan het politiebureau."