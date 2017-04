Een nacht in het museum

DOMMELEN IN EEN SPOELHUIS

Toen de bijbehorende linnenfabriek nog draaide, kwamen bootjes het spoelhuis binnenvaren om stoffen te lossen en te spoelen in de Dommel. De Eindhovense fabriek verdween, het spoelhuis en één oude muur bleven overeind. In 2004 werd hier het Inkijkmuseum geopend. 'Inkijk' omdat van het spoelhuis één grote kijkdoos is gemaakt. Door het inkijkraam kunnen nieuwsgierigen dag en nacht een blik werpen in het cultuurhistorisch verleden. Sinds kort kan in dit kleinste museum van Eindhoven ook worden geslapen. In deze Museumkamer met eigen douche, toilet en klein keukentje, slapen de gasten tussen de schilderijen. Vandaar de naam: Bed&Paintings. Trouwens, Inkijk is hier niet.



inkijkmuseum.nl





NACHTSLOT LOEVESTEIN

In het Gelderse Poederoijen staat een 650 jaar oud kasteel: Slot Loevestein. Loevestein? O ja! Hugo de Groot. Boekenkist. Ontsnapping. Geweldig verhaal natuurlijk, maar er is veel meer te zien en te ontdekken. Bezoekers worden gewoon de geschiedenis ingezógen. Niet alleen door dat imposante bouwwerk en de op de fantasie werkende bijgebouwen, maar ook door zo'n zesduizend museumstukken. Wie wil blijven slapen, hoeft geen gebruik te maken van de 16de-eeuwse tinnen pispot ¿ een topstuk ¿ die nog lek is ook doordat hij tijdens de strijd tussen Geuzen en Spanjaarden doorboord is door kogels. In de commandeurswoning zijn prettige kamers voor logés van deze tijd en ook in de soldatenhuisjes hoeft niemand af te zien.



Extra op 8 en 9 april is het thema 'middeleeuwse muziek'. Bezoekers mogen ook zelf de oude instrumenten uitproberen.



slotloevestein.nl





Volledig scherm © ANP

BOEIENDE DROMEN

Slapen in een gevangenis staat niet op de gemiddelde bucketlist. En als je er dan óók nog voor moet betalen? Toch is het in het Drentse dorp Veenhuizen, dat vroeger Hollands Siberië werd genoemd, helemaal niet zo raar om een bed te boeken in de oude strafinrichting. Niet in het 'Staatshotel', de nieuwe interactieve presentatie over detentie en gedetineerden, maar in een van de vijf voormalige bewaarderswoningen op het terrein. De huisjes zijn omgetoverd tot appartementen voor twee, vier of zes personen. Comfort van nu met details van toen. Denk aan de oude schoorsteenmantel en een granieten aanrecht onder de originele balken. Elk huisje heeft een eigen voordeur waarvan het slot zelf bediend kan worden. Wie toch dat opgesloten gevoel eens wil ervaren, kan even gaan liggen in een oude slaapkooi in het gevangenisgebouw of zich laten opsluiten in de escaperoom. Daar wordt het als een spel beschouwd om te ontsnappen. Een ritje in een echte boevenbus behoort ook tot de mogelijkheden. In de Museumweek worden deze ritten afgesloten met een 'zenuwslopend' spel voor jong en oud. Ook zijn er activiteiten in de rechtbank van het museum.



gevangenismuseum.nl

Volledig scherm © ANP

TUKKEN ALS EEN SOLDAAT

Vesting Bourtange in Westerwolde is ook zo'n museumdorp dat je pas goed kunt ervaren als de dagjesmensen zijn verdwenen. Zonder beeldverstorende zaken als kleurige windjacks en T-shirts met lollige teksten is het daar in die vesting ineens van 'o ja, zo leefden ze toen'. Toen is het jaar 1742. Deze tijd had de gemeente Vlagtwedde voor ogen toen de vesting in Zuid-Oost Groningen eind vorige eeuw werd gereconstrueerd nadat het oude verdedigingswerk - waarvoor Willem van Oranje in 1580 de opdracht gaf - veranderd was in een agrarisch dorp. De officierswoningen, de soldatenbarakken en kanonnen, de wachthokjes en de kruithuizen, de bastions en de toegangspoorten, stuk voor stuk net als toen. Zelfs het Houten Paard, dat een wolf in schaapskleren blijkt te zijn - het is een naar martelwerktuig - staat weer voor het majoorslogement. De 350 jaar oude lindebomen op het Martkplein zijn helemaal echt. Voor bezoekers die geen afscheid kunnen nemen van al dit moois, zijn er twaalf logementen in de soldatenbarakken ingericht. Met of zonder bedstee. Schrik niet van het woord barak: de gasten hebben hun eigen kamer met tv, zithoek en moderne sanitaire voorzieningen. De secreten - oude toiletten - in de vesting zijn er alleen om naar te kijken.



bourtange.nl





Volledig scherm © YouTube

BIJ DIE MOLENS

Touringcars rijden in colonne naar de Zaanse Schans. Op de parkeerplaats buitelen de toeristen bijkans de bus uit om als eerste in die enorme klompen te kunnen staan voor een unieke foto. Daarna gaat de hele handel van de ene molen naar de andere, van het bakkerijmuseum naar het pannenkoekenrestaurant en van de Tinnegieterij naar de souvenirshops in de oude groene, houten huisjes. Het echte leven in dit openluchtmuseum kan pas echt worden ervaren als de dagjesmensen zijn vertrokken. Gelukkig gaat de boel niet op slot en kun je er blijven hangen. Je kunt er zelfs blijven slapen. Niet in een hotel - dat past daar niet - maar op de enige overnachtingsplek ín de Zaanse Schans, b&b Heerlijck Slaapen. De kamers met allerlei originele details en uitzicht op de Zaan bevinden zich in drie huizen: koopmanshuis d'Mol, het Noorderhuis en De Walvis. Eten kan in het nabijgelegen restaurant De Hoop op d'Swarte Walvis. De volgende ochtend - na het Zaanse ontbijt - nog even de stilte proeven voor de eerste bussen arriveren. En in alle rust in die grote gele klompen gaan staan.



zaanseschansbedenbreakfast.nl





Volledig scherm © anp

SLAPEN IN DE 17DE EEUW

Je kunt je vergapen aan het Meisje met de Parel, het Melkmeisje en 'zijn' Straatje en je proberen voor te stellen hoe het leven was in de tijd van Johannes Vermeer. Dat gaat al een stuk makkelijker bij een bezoek aan het geboortehuis van de 17de-eeuwse schilder. Helemaal als je daar blijft slapen. Op dit moment wordt het monumentale pand aan de Voldersgracht in Delft teruggebracht naar de periode waarin vader Vermeer er zijn herberg De Vliegende Vos uitbaatte. Er komt weer een herberg met dezelfde naam en met 'antieke' gerechten op de kaart. Bier en brood, stamppot en suddervlees. De voormalige huiskamer van de familie wordt ingericht als museum. Om het plaatje compleet te maken, kunnen bezoekers zich hullen in 17de-eeuwse kleding. Op zolder, waar de schilder als jochie waarschijnlijk verstoppertje heeft gespeeld, worden gastenkamers ingericht. Lig je daar in bed toch mooi naar hetzelfde plafond te kijken als de kleine Johannes ooit deed. Zonde om de ogen te sluiten. De verbouwing is te volgen op Facebook, Herberg de Vliegende Vos. De website met boekingsmogelijkheden is ook bijna klaar.



devliegendevos.nl

OPOE SIENTJE ZEGT WELTERUSTEN

Een museumschip in een Museumhaven. Altijd leuk om eens aan boord te stappen en het verleden in te duiken. Maar ja, dan komt toch dat moment dat de boot aan het eind van de dag dichtgaat en het bezoek afscheid moet nemen. Niet bij Opoe Sientje in Nijmegen. In de Klipper uit 1885 - een van de laatste drijvende exemplaren - kunnen de bezoekers lekker blijven slapen in een van de negen hutten. Allemaal anders ingericht. Kies bijvoorbeeld de Schippershut, die is ingericht met authentieke scheepsspullen, of de Juttershut waar ook maritieme museumstukken een plek hebben gekregen. En hoe leuk is het om samen onder zeil te gaan in een tweepersoonsbootje dat vastligt aan een meerpaal? Dat kan in de 'Op het water'-kamer. De bijzonderste museumstukken - allemaal met een nautisch tintje - liggen in vitrines in 't Ruim, waar het ontbijt wordt opgediend. Opoe, hebt u ook scheepsbeschuit?



opoesientje.nl





LOGEREN BIJ KOTS