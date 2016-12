Een vakantie zonder opblaaskrokodil, a.u.b.

Geen gejengel meer om een ijsje en geen bommetjes in het zwembad waardoor je met een natte handdoek eindigt. Voor veel reizigers klinkt dit als muziek in de oren.



Touroperators bieden al jaren de zogenoemde adults only-vakanties aan, maar dit jaar neemt de luxe vakantie zonder kinderen een vlucht. Zo blijkt uit cijfers van TUI en D-rt Groep, moederbedrijf van D-reizen en VakantieXperts. D-rt Groep biedt de adults only-vakanties aan onder de noemer 'gedifferentieerde producten'. De reisorganisatie ziet daarin een groei van 20 procent en verwacht dat deze ook in 2017 doorzet. TUI Nederland bevestigt de stijging in het aantal kinderloze vakanties en TUI België verwacht in 2017 een stijging van 15 procent.



De verklaring? We willen rust, rust, en nog eens rust. Overdag de ene na de andere roman uitlezen - met de voetjes in het zwembad - en 's avonds een romantisch vijfgangendiner bij kaarslicht. ,,Vakantiegangers willen zich thuis voelen. Als je thuis geen kinderen hebt, wil je die op vakantie ook niet om je heen", zegt Don Kaspers, CEO van D-rt Groep. ,,Mijn kinderen zijn ook uit huis, ik begrijp het maar al te goed.''



Voel je thuis

,,Aanbod creeërt vraag", vertelt hij verder. ,,Een paar jaar geleden kende niemand deze vorm van vakantie, maar het is gemeengoed geworden.'' Er zijn volgens Kaspers dan ook drie doelgroepen geinteresseerd in dit reisconcept: singles, koppels zonder kinderen en de 50-plussers waarbij het kroost is uitgevlogen.



Kaspers merkt op dat we steeds verzorgder op vakantie willen. ,,Tien jaar geleden namen we genoegen met een appartementje, tegenwoordig zijn we luxepaardjes geworden.'' Hotels spelen daar gretig op in. Zo zijn er hotels met 'volwassenen-gebieden', maar sommige accomodaties vormen zich compleet om tot adults only hotels.



Woordvoerster Petra Kok van TUI stelt vast dat de kinderloze reisjes vooral worden geboekt als korte 'extra' vakantie. De economie trekt aan en dus is daar weer ruimte voor.