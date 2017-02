Gegarandeerd skiën in Zwitserse Les 4 Vallées

Het kanton Valais ligt ingeklemd tussen Frankrijk en Italië, wat een garantie is voor goed eten en lekkere wijn. Daarbij maakt het niet uit of je een regionale specialiteit bestelt of een eenvoudige pizza. Ga je lokaal, probeer er dan een glas Petite Arvine uit het nabije Sierre. En blijf na afloop nog even zitten in de gulle zon. Vakantiegevoel gegarandeerd.



Afdalen naar Verbier, waar de houten chalets een zekere chic uitstralen. Het dorp deed begin 20ste eeuw al aan wintersport en is geliefd bij popartiesten, dj's, super models, filmsterren en royals uit onder meer Zweden, Denemarken en Groot-Brittannië. De upperclass wordt er bediend met mooie hotels, winkels, bars, (sterren)restaurants en clubs.



Toch is Verbier geen klassieke posh bestemming. Net als bijvoorbeeld Zermatt, Chamonix en Lech heeft het ook een echte bergsfeer. Een groot aantal goede skiërs staat van de eerste tot de laatste lift op de piste of trekt de vrije natuur in voor het maken van offpiste afdalingen. Les 4 Vallées hoort tot de beste freeridebestemmingen van de wereld.



Hoewel Verbier de naam heeft, kiezen de meeste Nederlanders liever voor Nendaz, Veysonnaz en Thyon, waar de accommodatie betaalbaarder is. Bovendien is de centrale ligging van vooral Nendaz ideaal voor het ontdekken van het hele skigebied. Zeker nu het risico op een afgesloten verbinding dankzij nieuwe sneeuwkanonnen voorbij is. Rechts gaat het richting Mont Fort en Verbier, links naar de hellingen van Veysonnaz en Thyon.



Freetracks

Freeriders kunnen binnen de grenzen van Les 4 Vallées profiteren van de freetracks, ongeprepareerde maar wel beveiligde skiroutes. Ideaal om deze vorm van wintersport op een verantwoorde manier te doen of eens te proberen. Het gebied telt zes van deze skiroutes die allemaal pittig en uitdagend zijn. Ze worden in een speciaal boekje nauwkeurig beschreven met lengte, hoogteverschil, steilste helling en moeilijkheidsgraad.



De route vanaf de Mont Gelé is een van deze freetracks en ligt weelderig tussen rotsen, couloirs en een enorme bergkom. Ook zonder nieuwe sneeuwlaag is het er prachtig afdalen. Landen in Nendaz op het terras van hotel Les Etagnes, van de Nederlanders Onno en Annemieke van Boxtel. Annemiek: ,,Nadat we ons restaurant in Nederland hadden verkocht, zijn we hier blijven hangen. Heerlijk in de bergen. Het is hard werken maar als ik naar buiten kijk, heb ik nog altijd een vakantiegevoel.''



Het is tijd om over te steken naar de hellingen boven Thyon. Je belandt er in een andere wereld. De afdalingen, de bergen, de pistes, het is allemaal wat vriendelijker. Ook dat maakt deze kant van Les 4 Vallées geliefder bij de gemiddelde Nederlandse wintersporter. Dat wil niet zeggen dat het hier flauw en vlak is, het ziet er gewoon net even wat minder intimiderend uit.



Het leuke van Zwitserlands grootste skigebied is, dat je er voortdurend nieuwe hoekjes kunt ontdekken. Zo wordt, vanuit Verbier gezien, de achterkant van de Savoleyres (2.354 m) vaak vergeten omdat het van de doorgaande routes af ligt. Maar potdorie, wat een fantastisch geheim is dat. Blauwe en rode afdalingen voeren tot La Tzoumaz (1.500 m) en zodra het sneeuwt verandert het hier in één groot poederparadijs dat ook voor de minder goede skiër prima te doen is.



Of neem het gebied van Prarion, inderdaad, het cruciale stukje berg dat deze winter van sneeuwkanonnen is voorzien. Als je met de lift of via de skiroute van de Plan du Fou in deze bergkom afdaalt, beland je in een mini-universum met geheel eigen sfeer en dynamiek. De scherpe pieken en dreigende rotswanden hebben er plaatsgemaakt voor intiem landschap met de oudste en hoogste Europese lariksen van het kanton Valais.



Het is er heerlijk skiën door het bos met alleen wat oudere sleep- en stoeltjesliften die de afdalingen bedienen. De grootsheid van Les 4 Vallées is er gekrompen tot dat van een klein dorpsgebiedje. Ondanks die bescheiden omvang kun je hier gemakkelijk een hele ochtend doorbrengen om er tussen de middag aan te leggen in de charmante Cabane de Balavaux, op 2.042 meter hoogte. Met een beetje geluk is er plaats op het terras voor een traditionele rösti met een glas gamay erbij.



Zo, de pistenkaart op tafel en plannen maken voor de middag. Wat zal het worden? De Chassoure (2.740 m) met de uitdagende route door de Vallon d'Arbi, of ontspannen cruisen over de brede banen onder de Mont Rouge (2.491 m)? Met een espresso na wordt er extra bedenktijd gekocht.