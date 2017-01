Het mobiele reisbureau rukt op

Zra's zijn niet aan openingstijden gebonden. Wil de klant een afspraak als de kinderen in bed liggen? Dan komt Anita Jansen gerust om 20.00 uur langs. Jansen begon voor zichzelf toen haar werkgever D-reizen naar Hoofddorp verhuisde. Haar klantenkring groeide vanuit haar netwerk in Kwintsheul; bij de sportverenigingen in het dorp en via vrienden die haar aanbevalen bij kennissen. Ze kreeg ook steeds meer concullega's - vooral nadat reisorganisatie OAD in 2013 failliet was gegaan en veel medewerkers voor zichzelf begonnen.



Er is echter werk zat, verzekert Jansen. Zelf kan ze het aantal boekingen niet meer aan: sinds vorig jaar besteedt ze een deel uit aan een andere zzp'er. Ze is aangesloten bij een organisatie die de betalingen en administratie uit handen neemt en haar toegang tot de professionele boekingssystemen van touroperators, vliegtuigmaatschappijen en hotels verschaft. Via die organisatie, TravelCompany, zijn haar klanten ook verzekerd van erkende reisvoorwaarden en garanties (ANVR, SGR, Calamiteitenfonds).



Ondertussen lijkt ook de daling van het aantal fysieke reiswinkels tot stilstand te komen. In Nederland zijn nu 1.040 reisbureaus. De ANVR verwacht niet dat dit aantal nog veel verder daalt. D-rt groep, het moederbedrijf van D-reizen en VakantieXperts, heeft zijn netwerk van ruim 400 reisbureaus per 1 januari zelfs met vijf nieuwe vestigingen uitgebreid. Directeur Kaspers trekt de vergelijking met elektronicawebwinkel Coolblue, die fysieke winkels opent in de binnensteden. ,,Bij twee derde van onze klanten verloopt al het contact online of telefonisch. Onze websites draaien op volle toeren. Maar winkels blijven daarop een belangrijke aanvulling: plekken waar we zichtbaar zijn in de stad en klanten terechtkunnen voor persoonlijke service."