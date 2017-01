Hoogbejaarde globetrotter Baba Lena is rijzende ster op Instagram

Reisbloggen is niet alleen voor de jonge hippe generatie, zo bewijzen de vakantiekiekjes van oma Baba. Een rondje op de kameel in Israel en een tochtje op de scooter in Vietnam, niets is de kwieke bejaarde dame te gek. De Russische deelt ook (voor reisfanaten jaloersmakende) foto's van zichzelf, nippend aan een cocktail en genietend van een pittig kopje thom kha soep in Thailand.



De vrouw uit Krasnoyarsk had in de jaren 70 Praag, Polen en Oost-Duitsland bezocht, maar stopte met vakanties naar het buitenland vanwege tijd- en geldgebrek. Maar 6 jaar geleden, op 83-jarige leeftijd besloot ze haar reislust nieuw leven in te blazen. Inmiddels is ze in Turkije, Tsjechië, Vietnam, Thailand en Israël geweest.