Hotels voeren absurde verzoekjes van gast uit

Fietsgedrag tienduizenden Nederlanders onder de loep

9:02 Deze maand worden tienduizenden fietsers een week lang gevolgd om inzicht te krijgen in hun gedrag en de fietspaden. Saskia Kluit, directrice van de Fietsersbond, roept fietsend Nederland op mee te doen aan de tweede editie van de Fiets Telweek. ,,Over fietsgedrag is vrijwel nog niets bekend.''