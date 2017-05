IJsland is hot

Reykjavik heeft alles dat een wereldstad moet hebben: historie, topmusea, haven, sterrenrestaurants, parken, shoppingcenta en een jonge dynamische bevolking. Maar wel op een weldadig kleine schaal. Het enige wat ontbreekt, is een scherp randje, want de eerste zwerver moet nog worden gevonden.



2. Puur natuur



IJsland is met geen enkel ander Europees land te vergelijken. Het is één groot geologisch wonder met rokende vulkanen, zwavelbronnen, watervallen, lavasculpturen en natuurlijk de geisers die hun water regelmatig de lucht in blazen. Topexcursie: de Westman Eilanden, waar je een dorp kunt bezoeken dat in 1973 onder de lava is bedolven.