Kotsend boven de pot na bezoekje aan 'slechtste' zwembad van het land

Als dit het paradijs is, dan is het daar proppen geblazen. Zwemparadijs Otterveurdt in Zuid-Limburg bestaat uit een overvol buitenbadje – net iets groter dan een rijstevlaai, een wat groter binnenbad met wildwaterstroming, wat pierenbadjes, bubbelbad en een glijbaan. En een gigantische ligweide. Mick (14) mompelt: ,,Had die niet iets kleiner gekund en het buitenbad een tikje groter?’’



Wat opvalt: niemand die een oogje in het zeil houdt bij de glijbaan of wildwaterbaan. Zeker, de kassamevrouw ontvangt op de monitor voor haar beelden van 25 camera’s, maar zij zit eigenlijk nooit op haar plek.



Zoals op Zoover al opgemerkt: de badmeesters hebben wel oog voor onze rugtas met etenswaren. Maar ze leggen op normale toon uit dat we die alleen naar het grasveld mogen brengen. Daar mogen we nuttigen wat we willen.



Toch kiezen we voor friet met zuurvlees in het restaurantje. Andere pluspunten: de watertemperatuur, een handig kluisjessysteem en de Otterveurdt lijkt een schoon zwembad.



Hoewel, kort nadat ik Mick thuis heb afgeleverd belt zijn moeder: hij hangt kotsend boven de pot. Zelf zit ik volgende dagen vooral op het toilet. Tja.