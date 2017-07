Kroatië roept halt toe aan zuipende en kotsende vakantiegangers

Met name op het populaire feesteiland Hvar is het regelmatig bal, weet de onlangs verkozen burgemeester Rikardo Novak. ,,Ze geven over op straat, plassen in elke hoek en lopen in hun blote bast door het historische centrum. Ze zijn vaak zo dronken dat ze als wezenlozen over straat kruipen’’, tekent de Britse krant The Guardian op. Volgens de burgervader zijn jonge toeristen best welkom in op zijn eiland, mits ze zich gedragen.