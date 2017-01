Nederlanders weer naar Tunesië, ondanks negatief reisadvies

Het aangescherpte reisadvies voor Tunesië is van kracht sinds er in 2015 meerdere doden en gewonden waren gevallen bij aanslagen op het strand van Port El-Kantaoui en in hoofdstad Tunis. Niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden vanwege de veiligheidsrisico's. Voor sommige delen geldt zelfs het onvoorwaardelijke advies 'niet reizen'.

Klant is koning

Quote Al is er een tijd niets gebeurd in Tunesië, de vei­lig­heids­si­tu­a­tie is er nog niet op orde Daphne Kerremans, woordvoerder Buitenlandse Zaken Alle Nederlandse reisorganisaties waren daarom gestopt met het aanbieden van vluchten naar Tunesië. Maar Corendon heeft zich vorige maand, na anderhalf jaar, bedacht. ,,We weten dat het advies in Nederland op niet-reizen staat, maar in verschillende buurlanden is dat al versoepeld. Klanten vroegen zich af waarom ze bijvoorbeeld wel via Duitsland naar Tunesië konden, maar niet vanuit Nederland. Daarom hebben we besloten vanaf april weer naar Tunesië te reizen", zegt woordvoerster van Corendon Daisy Homoet-Mijnals. Er zijn inmiddels al enkele honderden boekingen gedaan voor deze zomer.

Veiligheidsricio's

,,Onverstandig'', vindt Daphne Kerremans, woordvoerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,Al is er al een hele tijd niets gebeurd in Tunesië, de veiligheidssituatie is er nog steeds niet op orde. Dat jouw huis nog niet in de fik is gevlogen, betekent niet meteen dat-ie ook brandveilig is", zegt ze ter vergelijking. De informatie die ze krijgen van onder meer veiligheidsdiensten, ambassades en andere landen heeft nog geen aanleiding gegeven tot het versoepelen van het reisadvies.

Bovendien spreekt ze tegen dat het reisadvies in buurlanden wel al is versoepeld, zoals Corendon beweert. ,,Het kan dat zij met andere kleurcodes werken, maar in de tekst wordt ook in Duitsland en Frankrijk gewezen op dezelfde veiligheidsrisico's. Uiteindelijk is het advies dus vergelijkbaar", stelt Kerremans. ,,Maar reizigers en organisaties mogen zelf beslissen of ze dat ten harte nemen of niet."

Wie toch een zonvakantie naar Tunesië boekt, wordt aangeraden zich goed voor te bereiden. Bel bijvoorbeeld even naar je reisverzekeraar om te controleren of ze wel geld uitkeren wanneer je iets overkomt. Veel verzekeringen doen dat namelijk niet, wanneer een negatief reisadvies is genegeerd. Om de risico's in het land zelf enigszins in te perken, wordt ook afgeraden om drukbezochte plaatsen te bezoeken.

Vertrouwen