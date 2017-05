Níet naar de Keukenhof

Maar ook in de andere tuinen is het elk seizoen weer een feest, vindt Mensink. ,,De eerste kievitsbloemen, geweldig. En al die andere unieke stinsenplanten in de Laarmantuin. O, en dan in het najaar de Indian summer in deze wildeplantentuin. Die heerlijk kabbelende winterperiode waarin je de eerste knoppen al ziet verschijnen... Onmogelijk om - zoals gevraagd is voor dit jaar van de botanische tuinen - onze kroonjuwelen op een rijtje te zetten. Een uitkomst is de Hortus Chat, de nieuwe app van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. Daarmee kunnen bezoekers kennismaken met onze bijzondere planten en bomen."



De tuinbaas - officieel bedrijfsleider maar die naam vindt hij niet passen bij zijn 'groene' baan - neemt nu nog even de taak van deze app op zich en legt uit waarom die onderste tak van de naaldboom bij de ingang van de Chinese Tuin eruitziet als de arm van een keurige fietser die linksaf wil slaan. ,,Dat is om bezoekers welkom te heten", vertelt Mensink. ,,Die tak is zo gecultiveerd. Een Chinese tuin zit vol symboliek. De stenen, de struiken, het water, alles heeft een betekenis. In onze tuin ook. Hij is ontworpen door de stadstuinarchitect van Shanghai, aangelegd door Chinese ambachtslieden en opgebouwd met authentieke materialen uit China. Als voorbeeld dienden de eeuwenoude mingtuinen.''



In de Keltische tuin staan de bomen ergens symbool voor. Zo kun je in de bomenkalender het exemplaar opzoeken dat bij je geboortedag hoort. Eens kijken. De vijgenboom? Die hoort bij eigenzinnige types met gevoel voor humor.



Hortus Haren heeft moeilijke jaren gehad, maar kon gelukkig in 2013 weer open door de inzet van de Vriendenvereniging en vele vrijwilligers. Mensink: ,,Ik noem het weleens de Hortus Overlevicus. Ook laatst was het weer even spannend toen de Rijksuniversiteit Groningen, de eigenaar van deze tuin, besloten had de tropische kas te laten afbreken. Op die plek zou slechts een groot grasveld komen. Nou, dan ben je dood als tuin. Gelukkig wilde het bestuur al een connectie leggen met Geopark De Hondsrug. Zo kwam landschapsarchitect Jan Maas tot het ontwerp voor de Hondsrugtuin waarin bezoekers kunnen ervaren hoe uniek het landschap is dat zo'n honderdvijftigduizend jaar geleden is ontstaan. Geen grasveld dus, maar een geheel nieuwe tuin. Echt een voorbeeld van durf. Niet alleen overleven maar ook werken aan de toekomst."