Nog mooier dan in de film

Het kasteel van het Beest - althans, de inspiratiebron daarvoor - is een van Frankrijks allermooiste exemplaren. Het is een meesterwerk van pronkzucht. Gebouwd als het vakantiehuis van koning Frans I (1494-1547) en vooral bedoeld om de gasten te imponeren.



Als bezoeker verdwaal je er in 440 kamers met 1036 ramen en 385 haarden. Het sprookjesslot aan de Loire zou door Disney bedacht kunnen zijn. En heb je binnen de witte muren alles gezien van koningskamer tot dubbele wenteltrap, dan kun je buiten verder. Te beginnen met de Franse tuinen die er na een miljoenenrenovatie weer net zo uitzien als in 1734 en dit voorjaar opengaan.



Als je alle bouwwerken wilt bezoeken die Disney heeft gebruikt als inspiratiebron, dan kun je een wereldreis maken. Behalve het Château de Chambord prikkelden ook bezienswaardigheden als Mont St. Michel (Rapunzel), de Taj Mahal (Aladdin), Neuschwanstein (Doornroosje) en de Alcázar van Segovia (Sneeuwwitje) de fantasie van de filmmakers.



Mijn persoonlijke favoriet is de U-Drop Inn in de Amerikaanse staat Texas. Dit fantastische art-decogebouw aan Route 66 stond model voor Ramone's House of Body Art in de tekenfilm Cars. Tesla heeft de U-Drop Inn, die ernstig aan het vervallen was, nieuw leven ingeblazen door er een snellaadstation te openen.