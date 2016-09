Oktoberfest voor dummies: 'Te korte dirndl is uit den boze'

Oktoberfest, het grootste bierfestival ter wereld, vindt dit jaar tot 3 oktober plaats op de Theresienwiese, een groot terrein in het centrum van München. Vorig jaar trok het bierfeest in totaal een kleine 6 miljoen bezoekers.



De inwoners van Beieren zijn erg gesteld op hun tradities, inclusief de kledingdracht. Op zondag, bij bruiloften of andere belangrijke gebeurtenissen dragen ze de traditionele kleding. Het merendeel van de Oktoberfestbezoekers omhelst de traditie en kleedt zich ernaar. Vrouwen dragen de beroemde dirndl, een jurk die - ook door de twee vlechten in het haar - de nadruk legt op de borsten. Het jurkje doet de taille smaller lijken.



Voor een designerversie van de dirndl kun je naar Lodenfrey of Angermaier in München gaan. De prijzen variëren van 500 tot ruim 1.500 euro. Maar ook dichterbij huis, zoals bij Esprit of C&A worden ze regelmatig verkocht. Het devies is om stijlvol te gaan.



Geen entree voor Paris Hilton

Paris Hilton droeg in 2006 een goudkleurige dirndl en werd permanent verbannen van het festival, omdat zij de bezoekers beledigde met haar outfit. Beter is volgens Stylight dus een traditionele kleur; rood, groen of blauw. Een te korte dirndl is ook uit den boze, kies voor kniehoogte.



De manier waarop je een taillestrik draagt op je dirndl zegt iets over je status. Recht is bezet, in het midden is het je eerste Oktoberfest en links is vrijgezel. Draag je hem op je rug dan ben je weduwe.



De mannen dragen een lederhosen - die nooit wordt gewassen. Traditiegetrouw hoort daar ook een Beiers hoedje, een zogenaamde Tirolerhüte, bij. Vroeger zei de hoeveelheid plukjes geitenhaar op de hoed hoe welvarend de drager was. Tegenwoordig koop je voor zeven euro een synthetische variant.



