Onaardige ober

Het zonnetje schijnt en we gaan er eens goed voor zitten. Fijn terras, leuk tafeltje en fantastisch uitzicht over de Nieuwe Maas, waar de schepen af en aan varen. Dochter had voor haar verjaardag 'een dagje Rotterdam' gevraagd en nu zijn we haar enorm aan het verwennen met allemaal dingen die zíj leuk vindt: de metro, de Markthal, winkels vol glimmers, skatepleintjes en lekker eten en drinken.



De ober die regeert over onze hoek van het terras bij Hotel New York is vooral druk met het negeren van zijn gasten. Maar hé, de zon schijnt en dochter geniet. 'Hier vertrokken de mensen naar Amerika, hè pap? Met de boot. Daar deden ze toch héél lang over. Wat ga jij nemen? Een cappuccino zeker weer. En mama, een colaatje light. Mag ik dan icetea? Waar is trouwens de ober. Duurt best lang hè?'



Storen

Als ik hem na verschillende pogingen eindelijk te pakken krijg en vriendelijk onze bestelling doorgeef, kijkt hij mij geïrriteerd aan. Hoe durf ik hem te storen? Het is toch overduidelijk dat hij in zijn hoofd met belangrijker zaken bezig is. Als ik hem niet had geroepen, was de oorlog in Syrië opgelost en had hij een medicijn tegen alzheimer bedacht.



Ach, lekker laten gaan, zijn probleem. We zijn in de Nederlandse horeca wel wat gewend en we zitten hier tenslotte goed. Moet je dat vrachtschip eens zien, die watertaxi, de abseilers op de Euromast, die coole Fenix Food Factory in het steeds hippere Katendrecht.



Als eindelijk de drankjes arriveren en ik de worteltaart voor chocoladetaart aanzie, loopt de ober zuchtend en hoofdschuddend weg; domme toerist.



Verbaasd slaan wij dicht. Alleen dochter reageert. Ze zegt, ik hoop net binnen gehoorsafstand: 'Waarom doet die meneer zo onaardig pap, het is hier toch hartstikke leuk?'



