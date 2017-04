Onbekend in eigen koninkrijk

Belangrijk hoekje

Ik weet niet of u als koning een stukje kunt gaan fietsen - incognito misschien - maar neem dan vooral een keer het schilderachtige dijkje naar Goejanverwellesluis. Waarom? Nou, omdat het hier in 1787 bijna gedaan was met de Oranjes en uw leven er dan heel anders had uitgezien.



Stadhouder prins Willem V was naar Nijmegen gevlucht en toen zijn vrouw Wilhelmina terug wilde naar het westen om daar voor haar man te pleiten, werd ze aangehouden en naar Goejanverwellesluis gebracht. U weet hoe een dergelijke aanhouding van de Franse koning is afgelopen, toch?



Het was een dubbeltje op zijn kant, maar dankzij de hulp van de koning van Pruisen (de broer van Wilhelmina) werd het verzet gebroken en de monarchie gered.



Vergeten koningen

Kijk, wij Nederlanders zijn zelf naar Dillenburg gereden om aan uw voorvader te vragen of hij alstublieft de baas van ons land wilde worden. Maar historisch gezien hebben anderen er meer recht op. Loop eens het Fries Museum in Leeuwarden binnen en u begrijpt wat ik bedoel. Friesland had tot 734 al een koning en - let op, Máxima - misschien ook wel een koningin.



Veel is er niet over bekend. Wel dat ze machtig waren en van mooie dingen hielden, getuige onder meer de fibula (een mantelspeld) van Wijnaldum. De mensen woonden in die tijd op terpen, waar je nu een route langs kunt rijden. Moet u eens doen.