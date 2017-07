Paleizen aan het spoor in Canada

Niet alleen de natuur is uniek. Zoals gezegd droomde Van Horne groot; op dagafstanden van elkaar liet hij luxueuze paleishotels bouwen, die buitenlandse gasten voor zijn spoorlijn moesten aantrekken. De hotels staan soms in de stad en soms midden in de Canadese wildernis. Op verschillende plaatsen zijn ze, inclusief de grandeur, bewaard gebleven: Château Frontenac in Quebec City, Château Laurier in Ottawa, The Empress in Victoria, het Banff Springs Hotel, Chateau Lake Louise en Hotel Vancouver.