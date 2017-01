Shoppen in de elf Friese steden

Dat is toch even wat anders dan de bruine boterhammen die de helden van 1963 onder hun wollen truien in opgenaaide zakjes met zich mee droegen.



Over de tocht gesproken: vanuit Harlingen gaat hij serieus de leegte in. Als dan, zoals nu, de zon verdwijnt in de laaghangende wolken, trekt alle kleur uit het landschap en lijkt alles nog desolater dan het al is.



Daar is Franeker, waar Paping in 1963 zijn moeilijkste moment kende en een paar minuten ging liggen op de leren jas van een toeschouwer. Moed en energie verzamelen voor het traject dat later de Hel van het Noorden zou worden genoemd. Dat was het overigens vooral voor de toerrijders, die hier later aankwamen, toen het onbedaarlijk was gaan sneeuwen en het ijs nauwelijks nog begaanbaar was.



In de stad is het fijn winkelen. Compact, overzichtelijk, gezellig. In de Dijkstraat (Oars mode & meer, Gewoon mooi), op de Groenmarkt (No3) en aan het Noord dat met 't Scheve Huys het beste koffieadres van de stad heeft. Anita, Ester, Sonja en Simone schenken er zelfgebrande, eerlijke espresso, cappuccino, latte macchiato.



Ester: ,,En we hebben goede, gezonde en lekkere producten als siroop, jam, chocolade, olijfolie en honing. Wil je een Zambia of een Sidamo?'' Koffie dus. Van kleinschalige plantages.



De leegte boven Franeker is, nu het donker wordt, bijna intimiderend. Volgens de gps liggen er dorpen, maar ze zijn niet te zien. Ha toch, Bartlehiem. Met het bruggetje. Vanaf deze plek werd in 1963 live uitgezonden op de televisie, een revolutie voor die tijd. Het zorgde mede voor de heldenstatus van Paping.



Het is er stil en sereen. Je kunt je het carnaval van de latere Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997 nauwelijks voorstellen.



Op naar het keerpunt in Dokkum, aan het Kleindiep. De straatlantaarns in de stad zijn ontstoken. Het zorgt voor een betoverende sfeer. Lege straten, oranje lichtjes en de nevel die in sluiers over het water zweeft.



Het hoofd staat niet meer naar winkelen en het Rariteitenkabinet aan de Vlasstraat, met zijn aanbod van curiosa, is al gesloten. Reinier Paping kreeg in 1963 vanaf hier de wind in de rug en voelde met elke slag de overwinning dichterbij komen. Voor de shoppers wacht in Leeuwarden geen eeuwige roem, maar een warme chocomelk met tsiistaart (cheesecake) in Grand Café Post-Plaza.



Buiten fietsen mensen voorbij, ingepakt in dikke mutsen en jassen tegen de snijdende wind die is opgestoken. Er wordt vorst voorspeld. Zou het dan toch...?