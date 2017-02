Spanje is weer een zomerhit: experts verwachten record toeristen

,,Elk jaar gaat het maar omhoog, omhoog, omhoog, ongelofelijk. Drie jaar geleden begonnen we hier onze eerste zaak, dit jaar openen we de derde", zegt restauranthouder Arjan van Vilsteren vanuit Tenerife. ,,De dip van tien jaar geleden is allang vergeten." Een dip die werd veroorzaakt door de internationale economische crisis, die Spanje vooral raakte in de banken- en bouwsector. Maar ook het toerisme, dat met 11 procent van het BNP één van de pijlers van de Spaanse economie is, kreeg klappen. In 2009, het slechtste jaar, kwamen 8,2 miljoen buitenlanders naar de Canarische Eilanden.



Vorig jaar waren dat er al weer 13,3 miljoen. Eerst het economisch herstel en vorig jaar vooral de onrust in andere landen hebben voor de explosieve groei gezorgd. ,,Maar het is onterecht te zeggen dat dit alles door die onrust nu zomaar uit de hemel is komen vallen'', zei de minister van Toerisme Álvaro Nadal. ,,De toeristische sector heeft zich gemoderniseerd, zorgt voor een aantrekkelijk aanbod, waardoor Spanje zijn concurrentiepositie heeft kunnen versterken."