Vakantiefoto's van Bibi na zes maanden uit water gevist

Samen met haar vriend reisde Bibi-Anne in april naar Nieuw-Zeeland. Op het schiereiland Coromandel gingen ze in de Tairua rivier zwemmen. Met een camera om zijn hoofd gebonden, sprong haar vriend van een schommel in het water. Hij had ongetwijfeld een spectaculair filmpje in gedachten, maar door de klap van het water werd de camera van zijn hoofd gerukt en verdween in de stroom van de rivier.



Hoe ze ook zochten, de camera met daarop alle herinneringen aan een tien maanden lange reis door Indonesië, Australië en Nieuw-Zeeland, was verdwenen. Bibi-Anne was er kapot van. ,,Een camera kun je gewoon nieuw kopen, maar de foto's en herinneringen kun je niet vervangen."



Lot

Maar het lot was haar gunstig gezind. Toen Nieuw-Zeelander Gus Anning eerder deze week langs de rivier liep, zag hij in het water opeens iets roods onder een steen liggen. Even dacht hij nog dat hij een lapis had gevonden, een rode halfedelsteen, maar het bleek de hoofdband met daaraan de camera. Dankzij het onderwaterhuis was de camera nog in prima conditie en alles werkte nog. Op de kaart stonden 150 foto's en tientallen filmpjes.



Dankzij Nederlands sprekende vrienden herkende Anning al snel dat er in de filmpjes Nederlands werd gesproken. Via social media en de lokale pers verspreidde hij een paar foto's en deed hij een oproep om de eigenaar van de camera te vinden. ,,Ik zou er zelf ook enorm van balen als ik mijn foto's zou kwijtraken. Natuurlijk hoop ik dat een ander dan hetzelfde zou doen", aldus de goudeerlijke Anning.