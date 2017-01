Van €1 tot €7,80: de prijs van een glas cola in skigebieden

De vijf duurste skioorden liggen in Frankrijk, meldt het bedrijf. ,,In de top 10 zijn er slechts drie skigebieden Zwitsers en één Oostenrijks. Het lijkt erop dat prijzen in Frankrijk hoger liggen dan in Zwitserland. Verrassend, aangezien het levensonderhoud in Zwitserland aanzienlijk duurder is.''



,,In Oostenrijk vinden we zowel dure als goedkope skigebieden. Van 2,93 euro voor een glas cola in Saalbach-Hinterglemm tot 4,38 euro in het populaire Ischgl. Prijzen in Italië liggen rond 3,00 euro, goedkoper dan in Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland.''