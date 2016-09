Schiphol, van bezienswaardigheid tot megahub

Voor de eerste vlucht naar Londen is een simpele akker genoeg. Op een koude januaridag in 1916 verschijnt op het land van boer Knibbe een militair met een snorretje. Hij struint wat rond, maakt aantekeningen in zijn notitieblokje en stelt zich daarna voor. Kolonel Walaardt Sacré, commandant van de afdeling Luchtvaart van de Nederlandse landstrijdkrachten, is eropuit gestuurd een zo goedkoop mogelijke locatie te vinden. De Eerste Wereldoorlog woedt en er moet een nieuwe luchthaven komen binnen de verdedigingslinie rond Amsterdam.



Klachten

Op 19 september 1916 zetten drie luitenant vliegers als eersten hun vliegtuigjes waarmee ze vanuit Soesterberg waren vertrokken op de klei bij Amsterdam, blijkt uit de krantenberichten. Vrijwel meteen waren er klachten van omwonenden. Niet over geluidsoverlast, maar over vliegers die achter de dorpsmeisjes aanzaten. De omwonenden beschouwden het luchtvaartpersoneel als indringers, herinnert zich een oud-medewerker van Schiphol in 1958 in het blad Onze Luchtmacht. ,,Ze plaatsten mesjes in de rijweg en bekogelden onze auto's met bevroren koolstronken.''



Dat Schiphol ligt waar het ligt, is bij gebrek aan beter. En bij gebrek aan geld. Het is er zo drassig, dat de eerste Franse piloten die de luchthaven aandoen zelfs spreken van Schiphol les Bains. ,,De natte ondergrond is altijd een probleem gebleven'', zegt historicus De Wijn. ,,Het luchthavengebouw van Schiphol is het enige ter wereld dat met palen aan de grond verankerd zit. Om te voorkomen dat het kwelwater de bagagekelders en terminals omhoog duwt.''



Vereerd

De eerste reizigers naar Londen keken hun ogen uit, zo blijkt uit de verslagen. ,,Ze vroegen zich af of ze wel veilig zouden aankomen. Maar ze waren vereerd dat ze mee mochten'', lacht Arthur van den Hudding, gezagvoerder op de Boeing 737 en vice-voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. ,,Tegenwoordig zijn passagiers geen reizigers meer, maar een klant. Ze willen meteen en over alles worden geïnformeerd. Met al die apps weten ze iets soms eerder dan ik als piloot.''



Het avontuur dat de eerste vliegers en reizigers hebben ervaren, is er een beetje vanaf, stelt Van den Hudding, ,,Zakenreizigers nemen de eerste vlucht heen, doen hun werk in Londen en vliegen dezelfde avond terug.'' Uit de logboeken van KLM is op te maken dat de reis naar Londen in 1920 niet eens zoveel langer duurde.



Drie kwartier

Bij tegenwind is de vliegmachine vier uur onderweg. Zijn de condities gunstig, duurt het een uurtje of twee. ,,Tegenwoordig duurt de vlucht erheen gemiddeld drie kwartier'', zegt Van den Hudding. ,,Maar zeker op een grote, drukke luchthaven als Schiphol komt er flink wat tijd bovenop de reis.''



Zelfs de meest gehaaste zakenreiziger moet uiterlijk een half uur voor vertrek naar Londen aanwezig zijn. Zuchtend staan de reizigers in de rij voor de veiligheidscontrole. Riem af, riem om. Flesjes water mogen niet mee. Cosmetica moet in een doorzichtige plastic zak. Het instappen lijkt eindeloos te duren, omdat er altijd wel een passagier het gangpad verspert of zijn koffer tergend langzaam in de bagagebak te hijst.



Pr-medewerker

Eén ding is sinds die eerste vlucht in 1920 niet veranderd. ,,Reizigers willen nog steeds zien wie hen naar hun bestemming brengt'', zegt Van den Hudding. ,,Je ziet de spanning van hun schouders vallen als de gezagvoerder hen welkom heet. Dat doe ik dus ook. Bij elke vlucht. Ik ben vlieger en pr-medewerker ineen.''