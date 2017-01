Verhoogde vliegticketprijs verleden tijd door verzekering

Tips voor de goedkoopste vliegtickets (bron: businessinsider.com)

1. Cookies & IP-adres

De prijs van een ticket is niet alleen afhankelijk van factoren als accijnzen en toeslagen, maar ook van cookies en het IP-adres. Verwijder dus altijd je cookies of zoek met een incognitovenster en boek de reis op een ander IP-adres.



2. Last-minutes zijn onzin

Onderzoek heeft aangetoond dat het hele fenomeen 'Last Minute' één grote marketingtactiek is. In de praktijk blijkt dat de laatste dag, de één na laatste dag en alle 13 dagen daarvoor, de duurste dagen zijn om tickets te boeken.



3. Vertrek op woensdag

De dagen van de week spelen een grote rol voor het vinden van de goedkoopste vlucht. Vaak is het rondom het weekend het drukst, waardoor op deze dagen tickets vaak het duurst zijn. Gemiddeld gezien blijkt dat woensdag de meeste stoelen vrij zijn, waardoor je op deze dag de keuze hebt uit meer goedkopere vluchten.



4. Vroeg op

Ochtendvluchten zijn goedkoper dan die op een later tijdstip. Daarnaast heb je ook nog eens het voordeel dat je langer kunt genieten van de tijd op je bestemming.



5. Beste moment om te boeken

Wanneer je vertrekt vanaf een Europese luchthaven, dan is januari de beste maand om vliegtickets te boeken. Behalve wanneer er naar de Verenigde Staten (VS) wordt gevlogen, dan is september de beste maand om je reis te boeken. Daarnaast raden ARC en Expedia aan om meer dan 21 dagen van tevoren je reis te boeken voor het vinden van de beste deals voor vluchten en hotels. Voor reizen binnen Europa wordt meer dan 85 dagen aangeraden, van Europa naar de VS 180 dagen en van Europa naar Azië 171 dagen.



6. De beste dag om te boeken

Voor Nederlanders en andere Europeanen is zondag het beste moment van de week om een voordelige reis te boeken. Vrijdag blijkt wereldwijd de slechtste dag om een reis te boeken. Een verklaring hiervoor is te vinden bij zakenreizigers, die vooral tijdens de werkdagen van de week hun vluchten boeken. Dit kan oplopen tot een besparing van zelfs 22 procent.



7. Flexibel

Wees flexibel met de dag van vertrek en terugkomst. Bij veel zoekmachines kun je instellen dat ook de prijzen van drie dagen daaromheen zichtbaar zijn. Bij Skyscanner zie je exact welke dagen het goedkoopst zijn, daar kun je de filter ook instellen op de gehele maand.





8. Vertrekpunt

Vliegen van punt A naar B ligt erg voor de hand, het kan echter erg winstgevend zijn om te kijken of er andere vliegvelden in de buurt zijn waarvan je kunt vertrekken of op kunt landen. Naar Brussel of Dusseldorf met de trein en auto kan goedkoper zijn, door de hoge toeslagen op Schiphol. En voor wie de tijd heeft om te reizen: overstappen is vaak goedkoper dan rechtstreeks vliegen.



9. Website vliegmaatschappij

Kijk ook eens op de eigen site van een luchtvaartmaatschappij als je een mooie aanbieding ziet. In sommige gevallen houden de luchtvaartmaatschappijen de beste deals namelijk voor hun eigen sites.