Video van de dag: wereldrecord rodelen verbroken

Meer animo attractiepark Slagharen door Trump-filmpje Lubach

24 januari Het attractie- en vakantiepark Slagharen is heel blij dat het wordt genoemd in het succesvolle Trump-filmpje van het programma Zondag met Lubach. Het item waarin Nederland zich zogenaamd voorstelt aan de nieuwe Amerikaanse president is al tientallen miljoenen keren gedeeld op Facebook.