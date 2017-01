Voel jij je ook zo mbuki-mvuki?

Droom voor elk kind Ierse kindjes nemen het op tegen Darth Vader

26 januari Een heuse mini-opleiding tot Jedi: het is een droom voor elk kind dat diehard fan is van Star Wars. Ava (9) en Tadhg (11) Manning uit Ierland werden in Disneyland Parijs geselecteerd om het als jonge Padawans op te nemen tegen de kwaadaardige Darth Vader. Hoe dat ging? ,,We kregen de lichtzwaarden en daarna was het links, rechts, bukken en aanvallen.''