Voor een schijntje naar New York met Air France-KLM

Dat heeft Jean-Marc Janaillac zich gisteren laten ontvallen tijdens een toerismeconferentie in Parijs. Volgens de nieuwe topman kan het bedrijf de 'groeiende dreiging' van concurrenten op dit gebied niet langer negeren. ,,Het feit is dat we nieuwe concurrenten hebben. De vraag is hoe we daarmee omgaan." Lange tijd beperkte het lowbudget-verkeer zich tot Europa. RyanAir en EasyJet zaagden daar met succes en zichtbaar plezier aan de stoelpoten van gevestigde bedrijven als Air France-KLM en Lufthansa, die maar moeizaam de omslag wisten te maken. Vervolgens was het vooral de vraag wanneer de Britse prijsvechters de oversteek zouden maken naar Amerika en Azië, om de gevestigde namen ook daar het leven zuur te maken.

Concurrentie

Zover willen die het dit keer niet laten komen. Het Duitse Lufthansa vliegt met dochter Eurowings al naar bestemmingen in de VS, Thailand, de Dominicaanse Republiek, Mauritius en Cuba. Air France KLM wil niet achterblijven, getuige de woorden van Janaillac.



Over concrete bestemmingen liet hij zich niet uit. ,,Ik ga de plannen niet in het openbaar bespreken, omdat we veel opties bestuderen, en we zijn er nog niet uit welke we gaan kiezen.''



Helemaal als een verrassing komt de uitspraak van Janaillac niet. Begin deze maand meldde de Franse krant La Tribune al dat het bedrijf op ideeën voor een langeafstandprijsvechter broedt, en maandag kwam Le Monde met een bericht van soortgelijke strekking.



Janaillac presenteert op 3 november zijn plannen voor de toekomst. Mogelijk zegt hij dan ook meer over de toekomst van Transavia, de maatschappij die binnen Europa als prijsvechter naar voren is geschoven. Transavia bestaat nu nog steeds uit een Nederlands en een Frans deel. Op het hoofdkantoor in Parijs leeft al langer de wens om beide delen, die zeer goed presteren, samen te voegen.



De goede resultaten van Transavia hebben er nog niet voor kunnen zorgen dat het concern als geheel goed draait. Zowel Air France als KLM moeten zware bezuinigingen doorvoeren. Dat gaat vrij moeizaam, onder meer door tegenstribbelende bonden.