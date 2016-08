VS wil verbod op 'stressvol' zwemmen met dolfijnen

Zwemmers en boten moeten in een zone van 2 zeemijl voor de Hawaïaanse kust voortaan op minimaal 45 meter afstand van dolfijnen blijven. Volgens de zee- en visserijdienst van de Amerikaanse overheid komen de zogenoemde spinnerdolfijnen daar niet aan voldoende rust toe en kampen ze daardoor met stress. Wetenschappers concludeerden dat ze sneller caloriëen verbranden, omdat ze continu waakzaam zijn vanwege de mensen om hen heen. Dat zou hun voortplanting kunnen schaden.



Spinnerdolfijnen, bekend omdat ze om hun as draaien bij een sprong uit het water, jagen 's nachts en trekken zich overdag terug in laag water om te rusten. Als ze slapen, houden ze één hersenhelft actief, zodat ze aan de oppervlakte kunnen komen om te ademen. Omdat ze zwemmen in hun slaap, lijken ze wakker. Ze zijn daardoor kwetsbaar voor verstoring en pesterij, oordelen overheidsexperts, zeker nu het aantal dolfijnenuitjes voor toeristen de afgelopen jaren dramatisch is toegenomen. Er zijn naast zwemmomentjes met dolfijnen ook allerlei therapieën en spirituele praktijken waarin ze een rol spelen.



,,Op sommige locaties zijn tot dertien toerboten gezien, vechtend om de beste positie bij een dolfijnengroep, met tot zestig snorkelaars in het water.'' De toeristische sector op Hawaï vreest een einde aan een bloeiende bedrijfstak. ,,Zo kun je straks alleen nog goed naar dolfijnen kijken in gevangenschap'', stelt Kevin Merrill, die in het Hawaïaanse Kona al 25 jaar dolfijnentours verzorgt. ,,Wij zijn hier juist mee begonnen als alternatief voor gevangenschap.''



Verbod

Dolfijnentours kunnen ook bestaan als deelnemers alleen op afstand mogen kijken, vinden de opstellers van de nieuwe wet. Merrill erkent wel dat er iets moet gebeuren, maar ziet liever een verbod op het storen van de beesten na 11.00 uur. Vroeg in de ochtend, als ze actiever zijn, kunnen toeristen dan alsnog contact met ze maken.



In de VS worden dolfijnen en andere zeedieren steeds meer met rust gelaten. Zo besloot het Baltimore National Aquarium om zijn dolfijnen met pensioen te laten gaan. SeaWorld kondigde onlangs aan dat de huidige orka's in het pretpark de laatste zijn die er zullen optreden.



Wereldwijd zwemmen jaarlijks duizenden toeristen met dolfijnen. De eilandengroep Azoren, Egypte en het Caribische Curaçao zijn daarvoor geliefde oorden. Zelfs in Nederland kan het: in het Dolfinarium in Harderwijk.