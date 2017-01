Waar wacht je op? Dit is hét jaar om die droomreis te maken

Tips voor de voordeligste vakantie

Tip 1: Plan en boek je droomreis in 2017

Dit jaar is hét moment om die ene reis te maken waar je al jaren over droomt. De prijzen van vliegtickets daalden het afgelopen jaar vier tot vijf procent en deze prijsdalingen zetten dit jaar voort.



Tip 2: Boek in januari

Wanneer je vertrekt vanaf een Europese luchthaven, dan is januari de beste maand om vliegtickets te boeken. Behalve wanneer er naar de Verenigde Staten (VS) wordt gevlogen, dan is september de beste maand om je reis te boeken. Daarnaast raden ARC en Expedia aan om meer dan 21 dagen van tevoren je reis te boeken voor het vinden van de beste deals voor vluchten en hotels. Voor reizen binnen Europa wordt meer dan 85 dagen aangeraden, van Europa naar de VS 180 dagen en van Europa naar Azië 171 dagen.



Tip 3: Koop vliegtickets op zondag

Voor Nederlanders en andere Europeanen is zondag het beste moment van de week om een voordelige reis te boeken. Vrijdag blijkt wereldwijd de slechtste dag om een reis te boeken. Een verklaring hiervoor is te vinden bij zakenreizigers, die vooral tijdens de werkdagen van de week hun vluchten boeken. Dit kan oplopen tot een besparing van zelfs 22 procent.



Tip 4: Verbreed je horizon en kies een andere bestemming

Er vertrekken steeds meer vliegtuigen met meer stoelen naar meer bestemmingen. Bestemmingen die vroeger (te) duur klonken, worden nu goedkoper door een toename van vliegverkeer en opties voor reizigers. Denk aan het José Martí International Airport in Cuba of de luchthaven in Da Nang, de grootste stad van Vietnam. Ook Mexico City, Dubai, India en China behoren tot het rijtje van toenemend vliegverkeer.



Tip 5: Bespaar meer door een vlucht en hotel tegelijkertijd te boeken

Reizigers zijn vaak geneigd om eerst een vlucht te boeken en zich daarna pas te oriënteren op een hotel. Echter is het voor de reiziger zeer voordelig om een combinatie van vlucht en hotel te boeken. Een analyse van Expedia's data laat zien dat reizigers gemiddeld 100 euro op hun reis kunnen besparen door een combinatie van vlucht en hotel te boeken.