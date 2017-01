Weeshuizen vrezen slecht imago

Mariano runt een tehuis met 23 kinderen: sommige zijn wees. Van anderen zijn de ouders te arm om een goede opvoeding en opleiding te verzorgen. Daarnaast is er gratis kinderopvang. ,,Wij zitten in een afgelegen deel van Bali en ik zou het niet erg vinden als toeristen komen kijken en doneren. Maar nee, onze kinderen gaan niet op een rijtje staan om een liedje te zingen. En een stichting in Nederland controleert onze financiën.''



Ook andere weeshuizen melden zich dit weekend. Hun boodschap: als een reisorganisator vooraf het juiste weeshuis uitzoekt, is er niets aan de hand met bezoeken van toeristen.



Ontmoedigen

Toch gaat de reisbrancheorganisatie ANVR gaat zijn leden ontmoedigen om kindertehuizen te bezoeken. Dat gebeurt in samenwerking met Better Care Network, die zaterdag in deze krant opriep te stoppen met toeristenreisjes aan weeshuizen. Het zou misbruik in de hand werken. Afgelopen jaren trokken de ANVR en het samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties als Unicef en Defence for Children al samen tegen kindersekstoerisme.