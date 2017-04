Auto met gezin vliegt over de kop: A15 dicht

Stoffelijk overschot gevonden in Boven Merwede bij Werkendam

28 april In de Boven Merwede bij Werkendam is vrijdagavond een stoffelijk overschot gevonden. Opvarenden van een passerend vaartuig zagen het stoffelijk overschot aan het begin van de avond ter hoogte van de Sleeuwijksedijk bij Werkendam drijven en sloegen alarm. Over de identiteit en doodsoorzaak is nog niets bekend.